Появилось видео инцидента с открытием аварийного люка в Шереметьево

В Сеть утекли кадры из аэропорта Шереметьево, в котором утром 11 июля пассажир одного из самолётов на рейсе из Москвы в Анталью открыл аварийный люк. Ролик с камер опубликовала Lenta.ru.

На кадрах видно, что при открытии двери из самолёта выпал и раскрылся спасательный трап на территории авиагавани. Он упал прямо на технику из аэропорта и почти сразу сдулся.

Все пассажиры видели, кто открыл люк, но вступились за мужчину, рассказали очевидцы. Дело в том, что рейс задержали почти на два часа. Причём всё это время люди находились внутри самолёта.

Из-за духоты некоторые люди начали задыхаться — на борту сломалась система кондиционирования. В итоге мужчина открыл люк, потому что ему не хватало воздуха. После инцидента он улетел в Турцию на следующем самолёте.

В результате инцидента авиакомпании «Россия» пришлось перенести время вылета и заменить воздушное судно.

Пассажиру авиакомпании «Россия», открывшему аварийный люк самолёта в аэропорту Шереметьево, грозит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей.