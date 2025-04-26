Полуголый мальчик забрался на окно и перепугал соседей Полуголый ребенок залез на подоконник 15-го этажа в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова мальчик в одном нижнем белье выбрался на подоконник 15-го этажа и громко кричал, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Местные жители утверждают, что подобное происходит уже не первый раз.

Испуганные соседи звонили в квартиру, где живет ребенок, но их попытки ни к чему не привели. Через несколько минут мальчик самостоятельно спустился обратно в помещение.

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