Полиция задержала предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области

Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Тело школьницы, которая не вернулась с уроков домой, было найдено в безлюдном месте посёлка.
О задержании предполагаемого убийцы ребёнка
Известно, что школьница вышла из автобуса на остановке в своём поселке и вместе с незнакомым мужчиной направилась в сторону лесополосы. Мужчину и девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тело пропавшей в четверг, 24 сентября, девятилетней девочки найдено в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Ребёнок пропал по дороги из школы домой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен