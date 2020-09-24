Полиция задержала предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/a31de25e-feb8-11ea-8133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Тело школьницы, которая не вернулась с уроков домой, было найдено в безлюдном месте посёлка.

О задержании предполагаемого убийцы ребёнка сообщает Пятый канал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подробности задержания не приводятся, как и информация о личности подозреваемого.

Известно, что школьница вышла из автобуса на остановке в своём поселке и вместе с незнакомым мужчиной направилась в сторону лесополосы. Мужчину и девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело пропавшей в четверг, 24 сентября, девятилетней девочки найдено в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Ребёнок пропал по дороги из школы домой.