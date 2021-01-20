Задержанных в Московской области подростков вычислили по переписке в Сети

https://static.news.ru/photo/dc72dc18-5bd2-11eb-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двух подростков, подозреваемых в подготовке теракта в одной из школ в подмосковных Люберцах вычислили благодаря обнаруженной переписке в Интернете.

Выявлены по переписке в Интернете и задержаны, — рассказал источник в экстренных службах в разговоре с РИА Новости .

При этом официальной информации о том, как были вычислены предполагаемые террористы, от силовых ведомств не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщил, что ФСБ предотвратила теракт в одной из подмосковных школ. Подростки планировали совершить массовый расстрел учеников и преподавателей одного из учебных заведений Московской области.

При обыске у подростков были найдены два самодельных пистолета, петарды с металлической шрапнелью, тактические перчатки, балаклава и футболка с надписью «Естественный отбор».