Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Петербурге

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково

За последние три с половиной месяца на Mercedes Gelandewagen, на котором участница шоу «Холостяк» модель Виктория Короткова сбила пешехода в центре Москвы, выписали 59 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом стало известно Life. Большинство взысканий вынесены за превышение скорости. Ранее издание установило, что хозяином машины формально является предприниматель Рагим Шамшилов, владелец сети аптек. По некоторым данным, он состоял...