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Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Петербурге

14:46, 06 октября 2020 12
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково

Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково.

После взлёта экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолёта ожидается в ближайшее время, — сообщили ТАСС в компании.

Воздушная гавань привела все силы и средства в полную готовность к встрече с судном.

Рейс вылетел из Пулково в Йошкар-Олу в 13:35 по московскому времени. На борту находятся 29 человек: 26 пассажиров и 3 члена экипажа.

По данным FlightRadar, рейс выполняет самолёт CRJ-100.

Ранее самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска из-за отказа правого двигателя. Лайнер летел по маршруту Среднеколымск — Якутск. Проблемы возникли при подлёте к Якутску. Никто не пострадал, писал NEWS.ru.

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