Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Петербурге

https://static.news.ru/photo/16bcb40e-07cb-11eb-b1fb-fa163e074e61_660.jpgФото: Пресс-служба аэропорта Пулково
Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково.
После взлёта экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолёта ожидается в ближайшее время, — сообщили ТАСС в компании.
Воздушная гавань привела все силы и средства в полную готовность к встрече с судном.
Рейс вылетел из Пулково в Йошкар-Олу в 13:35 по московскому времени. На борту находятся 29 человек: 26 пассажиров и 3 члена экипажа.
По данным FlightRadar, рейс выполняет самолёт CRJ-100.
Ранее самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска из-за отказа правого двигателя. Лайнер летел по маршруту Среднеколымск — Якутск. Проблемы возникли при подлёте к Якутску. Никто не пострадал, писал NEWS.ru.