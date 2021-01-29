16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Пассажир упал на пути в московском метро

19:06, 29 января 2021 185
Фото: metro.mwmoskva.ru

На Калужско-Рижской линии столичного метро на рельсы упал пассажир. Машинисту одного из составов пришлось применить экстренное торможение.

Инцидент произошёл на станции «Сухаревская». В московском дептрансе отметили, что пассажир был оперативно поднят на платформу. О его состоянии ничего не сообщается.

В настоящее время движение поездов по оранжевой ветке осуществляется в соответствии с графиком, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее дептранс опубликовал памятку о том, как нужно себя вести в случае падения на рельсы в метро. В ней поясняется, что при отсутствии прибывающего поезда в зоне видимости необходимо идти к тоннелю по направлению движения состава и встать за чёрно-белой рейкой, где дожидаться помощи сотрудников метрополитена. При этом нельзя касаться контактного рельса, который находится под высоким напряжением.

Если же поезд близко, то следует лечь лицом вниз между рельсами и головой к составу. В этой позе необходимо оставаться, не двигаясь, до прибытия помощи.

NEWS.ru писал, что на станции «Бабушкинская» на рельсы упал ребёнок. Он не пострадал, поскольку машинист успел остановить поезд.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео