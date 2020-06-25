Обвинение Софье Апфельбаум переквалифицировали на халатность

https://static.news.ru/photo/df47d156-b794-11ea-bd0e-fa163e074e61_660.jpg Софья Апфельбаум Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Фигурантке дела «Седьмой студии» Софье Апфельбаум переквалифицировали обвинения с мошенничества на халатность. Решение принял Мещанский суд Москвы.

Апфельбаум отнеслась небрежно к исполнению своих обязанностей, имея возможности и квалификацию для проверки отчетов «Седьмой студии» о реализации проекта «Платформа», — установила судья Олеся Менделеева в приговоре, передаёт корреспондент ТАСС.

Суд признал Серебренникова и ещё двух фигурантов дела продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищениях. Согласно приговору, Апфельбаум не знала о хищениях.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году, и он провёл полтора года под домашним арестом. В 2019 году Мещанский суд отпустил его и других фигурантов под подписку о невыезде.

Апфельбаум является директором Российского академического молодежного театра и бывшей сотрудницей Минкультуры. Следствие заявляло, что она дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона, куда был внесен пункт о том, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа»

Гособвинитель 22 июня запросил для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, для экс-главы департамента Минкультуры Апфельбаум четыре года колонии, для продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина — пять лет и четыре года соответственно.

22 июня завершились прения сторон, обвиняемые выступили с последними словами. Серебренников назвал обвинение в присвоении 129 миллионов рублей нелепым и отказался признать вину. Режиссёр заявил, что гордится театральным проектом «Платформа», писал NEWS.ru.