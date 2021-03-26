Машина полиции насмерть сбила пешехода в Москве

https://static.news.ru/photo/8bf8b868-8e66-11eb-b548-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/АГН «Москва»

Патрульный автомобиль полиции сбил мужчину на Кутузовском проспекте в Москве.

Как рассказали ТАСС в столичном главке МВД, инцидент произошёл около 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту. Сотрудник полиции совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу «в неустановленном месте перед близко идущим транспортом». Водитель сделал всё возможное, чтобы экстренно затормозить автомобиль, однако не смог избежать наезда.

Пострадавший скончался от полученных травм через несколько минут после происшествия. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, назначена служебная проверка. Движение на этом участке Кутузовского проспекта сильно затруднено.

24 марта полиция задержала водителя Mercedes, который сбил двух женщин на севере столицы, передавал NEWS.ru. Происшествие произошло на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской 23 марта. Иномарка врезалась в припаркованную машину, после чего Mercedes отбросило на стоящих на тротуаре двух женщин, водитель скрылся с места ДТП. Личность владельца автомобиля была установлена. У него имеется восемь неоплаченных штрафов на сумму 34,5 тысячи рублей. По некоторым данным, водителя уличали в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие были доставлены в больницы, позже стало известно, что обе женщины скончались от полученных травм.