В Москве задержали водителя, насмерть сбившего двух женщин

https://static.news.ru/photo/f6ccacb8-8cb2-11eb-9ba3-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Mercedes, который сбил двух женщин на тротуаре на севере столицы.

Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице, — сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской в Москве, после чего скрылся с места происшествия. Иномарка врезалась в припаркованную машину, после чего Mercedes отбросило на стоящих на тротуаре двух женщин. Личность владельца автомобиля была установлена. У него имеется восемь неоплаченных штрафов на сумму 34,5 тысячи рублей. По некоторым данным, водителя уличали в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие были доставлены в больницы, позже стало известно, что обе женщины скончались от полученных травм. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), писал NEWS.ru.