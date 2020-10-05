Лучшего тренера по пулевой стрельбе заподозрили в совращении ученицы

https://static.news.ru/photo/2e4d8bba-0772-11eb-bfd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лучший тренер по пулевой стрельбе стал подозреваемым по делу о развращении 13-летней воспитанницы в Симферополе. Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летнего наставника школы олимпийского резерва по стрельбе им. Клименко.

По версии следствия, тренер совершил развратные действия с воспитанницей 29 сентября в раздевалке спортшколы. Девочка сумела вырваться из объятий престарелого развратника и рассказала о произошедшем матери, пишет KP.RU.

В настоящий момент мужчина задержан. В его телефоне нашли снимки неприличного содержания. Выясняется, был ли этот случай единичным. Тренеру грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мужчина был не судим, в прошлом году его признали лучшим тренером по пулевой стрельбе в Крыму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву увеличили приговор почти на 10 лет по делу о растлении приёмной дочери. Историку вменили статью о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК).