Летевший в Петербург самолёт вернулся в Сургут из-за технических неполадок

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший 27 декабря из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в город вылета из-за срабатывания датчика открытия дверей.
Кроме того, сработал и датчик отсутствия наддува в кабине. Капитан принял решение развернуть самолёт,
Посадка в Сургуте прошла успешно. На борту самолёта находились 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних. Рейс задержан до 13:30 мск.
Транспортная прокуратура проведёт проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.
Как писал NEWS.ru, 26 декабря самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа — Волгоград, из-за плохой погоды ушёл на запасной аэродром в Астрахань. Сесть в Волгограде авиалайнеру помешал сильный ветер.