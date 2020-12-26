Летевший в Петербург самолёт вернулся в Сургут из-за технических неполадок

https://static.news.ru/photo/3c207e10-4812-11eb-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: airportsurgut/instagam.com

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший 27 декабря из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в город вылета из-за срабатывания датчика открытия дверей.

Кроме того, сработал и датчик отсутствия наддува в кабине. Капитан принял решение развернуть самолёт, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Посадка в Сургуте прошла успешно. На борту самолёта находились 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних. Рейс задержан до 13:30 мск.

Транспортная прокуратура проведёт проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Как писал NEWS.ru, 26 декабря самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа — Волгоград, из-за плохой погоды ушёл на запасной аэродром в Астрахань. Сесть в Волгограде авиалайнеру помешал сильный ветер.