Квартиру начальницы отдела «Роскосмоса» обворовали в Москве

https://static.news.ru/photo/25d0d840-d0b6-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Неизвестный похитил деньги и вещи на миллион рублей с лишним из квартиры, расположенной в Москве на Крылатских холмах. Об этом сообщили в МВД столицы.

Вор повредил балконную дверь и залез в квартиру на третьем этаже, из которой похитил ювелирные изделия, три пары наручных часов и деньги. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража), передаёт РИА Новости.

Издание уточняет, что в квартире живёт начальница инженерного отдела госкорпорации «Роскосмос».

Ранее заслуженную артистку России Ольгу Анохину обворовали в одной из клиник Москвы. Воры воспользовались тем, что палата, из которой её повезли в операционную, осталась открытой. У актрисы украли мобильный телефон и пять тысяч рублей. Общая стоимость похищенного оценивается в 19 тысяч. В заявлении, которое артистка подала в полицию, она оценила ущерб как значительный. Пропажу Анохина обнаружила лишь четыре часа спустя, когда вернулась с операции в палату. Какое именно медицинское вмешательство ей потребовалось, не уточняется. По факту кражи полиция проводит проверку, писал NEWS.ru.