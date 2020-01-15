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Российская модель Ксения Пунтус пришла в себя и смогла рассказать детали трагедии, произошедшей с ней в Трёхпрудном переулке в Москве. По словам девушки, в ту роковую ночь она действительно находилась в квартире внука Никиты Михалкова. С Андреем Баковым она состоит в романтических отношениях уже полтора месяца.

Ксения призналась, что в день инцидента была пьяна. Она присела на подоконник, где обычно любила сидеть с книгой, и выпала из окна. Её молодой человек находился в квартире и крепко спал, отмечает РЕН ТВ.

Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

В настоящее время модель находится в Боткинской больнице. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. У неё многочисленные переломы и травмы внутренних органов.

Ранее журналистка Божена Рынска, которая живёт в одном доме с внуком Михалкова, раскрыла новые детали этой истории. По словам светской обозревательницы, полиция до сих пор не обратилась в управляющую компанию «Патрики», чтобы посмотреть видео с камер наблюдения. Это, на её взгляд, доказывает, что дело стремятся замять, писал NEWS.ru.