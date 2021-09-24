Комиссия МАК прибыла на место падения Ан-26 под Хабаровском

Специалисты и криминалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибыли на место крушения самолета Ан-26 в Хабаровской области. Они прилетели на вертолёте. Об этом сообщил телеканал «360°», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Спасатели заранее подготовили посадочную площадку в тайге. Также туда были доставлены запасы воды, продуктов и дополнительный груз, необходимый для работы спасателей и полевого лагеря.

Ранее сообщалось, что причиной падения самолёта стала ошибка пилотов. Экипаж перепутал направление. Пилоты запросили у диспетчера правый поворот вместо левого. Борт в этот момент находился на высоте порядка 600 метров. Но после разворота Ан-26 полетел по маршруту, где минимальная безопасная высота полётов составляла 1600 метров

Ан-26 потерпел крушение 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На его борту находились шесть членов экипажа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В МЧС подтвердили гибель всех членов экипажа и пассажиров.