Кинолог засомневался в нападении собак на погибшую девочку в Москве

https://static.news.ru/photo/7397e0d8-8537-11eb-bfd2-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /ИноГерма - собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Профессиональный кинолог Владимир Уражевский усомнился, что фигурирующие в деле о погибшей девочке собаки могли проявить такую агрессию. Тело 14-летнего ребёнка со следами укусов было найдено у многоквартирного дома по улице Барклая.

Нападение на людей — совсем не типичное поведение для стаффордширского терьера, две собаки породы которой в тот момент были в квартире. Они редко проявляют агрессию к людям, и в 99% их агрессия направлена на других собак, так как это представители бойцовской породы, пояснил эксперт.

Для того, чтобы она проявляла агрессию к людям, её надо специально тренировать. Чтобы просто так, на ровном месте собака проявила агрессию — это почти невозможно, — приводит мнение кинолога Пятый канал.

По словам Уражевского, случаи, когда люди заводят собак, не ознакомившись с особенностями породы и не посетив при этом курсы, не редки. Причём, именно собачники зачастую не занимаются воспитанием животного. А ведь собака требует такого же внимания, как и ребёнок. И владельцы должны не только водить питомца к ветеринару и кормить его, но и заниматься воспитанием.

В любом случае, по мнению специалиста, ответственность за поведение собаки несёт её владелец. Только человек виноват в том, что не занимается с питомцем и тот проявляет свой буйный нрав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предшествовавшие падению ребёнка события разворачивались в одной из квартир дома по улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла в гости к 15-летнему знакомому. Потом её нашли выпавшей из окна.