https://static.news.ru/photo/7933fe78-d1f0-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каратистку осудили за избиение любовницы мужа в Сердобском районе Пензенской области. Спортсменка пришла домой к пассии мужа и избила её деревянным кухонным молотком и ногами.

Происшествие случилось 4 мая этого года. Каратистка копила на соперницу обиду полгода, а затем внезапно встретилась с ней около магазина, сообщает прокуратура региона.

В суде спортсменка полностью признала вину. Суд учёл как смягчающие обстоятельства при вынесении приговора, так и то, что обвиняемая имела мастерскую степень по каратэ кёкусинкай — чёрный пояс, первый дан.

В итоге 39-летняя драчунья должна отработать 180 часов обязательных работ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Новосибирской области Юлия Костюкова приговорена к одному году лишения свободы условно по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Она избила сотрудника полиции пакетом с копчёной рыбой.