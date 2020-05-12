«Горжусь тобой, папа!»: пожарный вытащил из огня инвалида

https://static.news.ru/photo/f2fc3e3a-9476-11ea-a96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

В посёлке Новобибеево Болотнинского района в День Победы командир местного отдельного поста пожарной части № 121 Дмитрий Крупин совершил геройский поступок и вынес из горевшего дома 51-летнего инвалида, который несколько лет назад обморозил руки и ноги, и их пришлось ампутировать.

Дмитрий рассказал, что к нему вечером прибежали и рассказали, что горит дом соседа Анатолия. Сам он точно не смог бы выбраться, так как был инвалидом. Другой сосед попытался вытащить мужчину из огня, но поскольку сам являлся астматиком, то из-за дыма даже не смог пройти внутрь помещения. Когда Дмитрий прибежал в дом, там всё было в дыму.

Первым делом пожарный спросил, дома ли сожительница Толи, так как ему нужно было понимать, сколько людей находятся в охваченном огнём здании. Сосед заверил, что женщина ушла отмечать 9 Мая к друзьям.

Дымом уже заволокло всё, воздушная прослойка возле пола была примерно 20 сантиметров, и времени оставалось очень мало. Я полил майку водой из фляги, которая стояла во дворе, натянул её на лицо и пополз в дом, полз до кровати Толи. Он к тому времени успел уже надышаться угарным газом: ещё бы немного, и всё, конец, — приводит слова Крупина «КП-Новосибирск».

Дмитрию удалось вынести соседа, у которого ампутированы конечности. После этого пожарный кинулся в дом за креслом-каталкой, которое выкатил во двор и потушил водой из фляги. Именно оно и полыхало, рассказал пожарный, отметив, что в доме больше ничего не загорелось. Когда прибыли остальные пожарные, дом оставалось только проветрить.

Спаситель Анатолия не считает себя героем, а называет «нормальным мужиком». А вот его сыновья считают иначе.

Мой старший сын, Саша, учится в академии МЧС, и ему только предстоит работа пожарного. Когда узнал о случившемся, прислал мне СМС: «Папа, я тобой горжусь!». Ну что сказать? Приятно, — признаётся Дмитрий.

Кроме этого, в ГУ МЧС по Новосибирску также оценили поступок Дмитрия, а сейчас решается вопрос о его награждении.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия удалось избежать благодаря профессионализму и героизму медперсонала отделения реанимации.