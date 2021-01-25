Глыба льда едва не убила школьницу в Тверской области

https://static.news.ru/photo/998e128a-5f1c-11eb-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: tver.sledcom.ru

Восьмилетняя жительница Тверской области попала больницу после того, как на неё с крыши упала глыба льда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошёл 25 января на улице Ленинградской в посёлке Озёрный. Следствием установлено, что обслуживанием дома, с которого сорвалась ледяная глыба, занимаются работники муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озёрный», которые исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.

В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц из числа руководителей УК, отмечается на сайте областного управления СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калужской области погибла девочка во время игры в снегу. Трагедия произошла, когда дети строили снежную крепость. Девочка залезла в сугроб, после чего на неё обрушился пласт снега. На помощь ребёнку пришли взрослые, но было поздно.