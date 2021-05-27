Двух дебоширов сняли с самолёта во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли полицейские во Владивостоке с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

По данным полиции, двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет принесли спиртное с собой на борт самолёта. Командир лайнера решил отстранить нарушителей от полёта, но они проигнорировали требования экипажа и прибывших сотрудников транспортной полиции, отказавшись покидать борт.

Во время доставления двух жителей Приморья в дежурную часть один из них нанёс удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, — сообщили в управлении на транспорте.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к отношении представителя власти, а также составлены административные протоколы по статье о распитии алкогольной продукции в запрещённых федеральным законом местах.

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