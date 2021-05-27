Двух дебоширов сняли с самолёта во Владивостоке

Двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли полицейские во Владивостоке с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
По данным полиции, двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет
Во время доставления двух жителей Приморья в дежурную часть один из них нанёс удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, — сообщили в управлении на транспорте.
В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к отношении представителя власти, а также составлены административные протоколы по статье о распитии алкогольной продукции в запрещённых федеральным законом местах.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина устроил дебош в храме и попал на видео.