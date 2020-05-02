Двое детей выпали из окна жилого дома в центре Москвы

На улице Талалихина в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
На улице Талалихина из окна дома выпали двое детей, которые получили несовместимые с жизнью травмы, —
сказалсобеседник ТАСС.
В квартире, по предварительным данным, находились родственники, которые не у следили за ними. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.
Как писал NEWS.ru, ранее врач с коронавирусом выпал из окна больницы в Воронежской области.
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