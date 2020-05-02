Двое детей выпали из окна жилого дома в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/5aecf7a4-8c99-11ea-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице Талалихина в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На улице Талалихина из окна дома выпали двое детей, которые получили несовместимые с жизнью травмы, — сказал собеседник ТАСС.

В квартире, по предварительным данным, находились родственники, которые не у следили за ними. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, ранее врач с коронавирусом выпал из окна больницы в Воронежской области.