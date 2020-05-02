Происшествия

Двое детей выпали из окна жилого дома в центре Москвы

20:11, 02 мая 2020 21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице Талалихина в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На улице Талалихина из окна дома выпали двое детей, которые получили несовместимые с жизнью травмы, — сказал собеседник ТАСС.

В квартире, по предварительным данным, находились родственники, которые не у следили за ними. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, ранее врач с коронавирусом выпал из окна больницы в Воронежской области. 

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