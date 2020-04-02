Два генерала Следственного департамента МВД задержаны в Москве за взятку

https://static.news.ru/photo/5ce4c1c4-74e1-11ea-9969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стражи порядка задержали в Москве двух генералов Следственного департамента МВД России.

Как сообщает Telegram-канал 112, это генерал Александр Бирюков и замначальника Следственного департамента Александр Краковский. Вместе с ними задержан следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники МВД получили взятку от бизнесмена Альберта Худояна. Его задержали в июне 2019 года по подозрению в мошенничестве на 10 млн долларов.

В настоящий момент в следственном департаменте МВД проходят обыски, генералы МВД задержаны на 48 часов.

NEWS.ru писал, что генерала СК Александра Дрыманова приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 196 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Дрыманова также лишили звания генерал-майора и награды «За заслуги перед Отечеством».