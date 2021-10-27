Бывший глава Раменского района попросил присяжных оправдать его

Обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Андрей Кулаков обратился к присяжным и попросил оправдать его. Он вновь заявил о своей невиновности, передаёт Telegram-канал «112».

Люди! Я не мог совершить это преступление, я не виноват! Единственное, в чем я считаю себя виновным, это в том, что я совершил такой поступок в отношении своей семьи, за это я прошу прощение у них! Она (Исаенкова) как сотрудник была для меня ценной. Мне было известно далеко не всё, чем она занималась. Учитывая её характер, как она спонтанно принимала решения, не думая о последствиях, я не исключаю, что её мог выманить из дома какой-то человек, - заявил Кулаков, выступая с последним словом.

Прения по уголовному делу в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья проходят в Подольском городском суде. После выступления обвиняемого присяжные удалились в совещательную комнату.

Напомним, тело Исаенковой нашли в начале мая 2019 года в салоне её автомобиля. По версии следствия, находившийся вместе с ней Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, перетащил на заднее сидение и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.

Ранее в Ханты-Мансийске задержали бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Министерства финансов по Югре Юрия Чекина. Мужчину обвиняют в организации убийства в 2000 году прокурора округа Юрия Бедерина, сообщили в пресс-службе регионального СК.