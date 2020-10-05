Антирекорд: в Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19

https://static.news.ru/photo/87ef5764-07ab-11eb-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В больницы Москвы за сутки госпитализировали 1049 человек, заражённых коронавирусом.

По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, в столице выявлено 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека. Большинство заболевших (41,2%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ещё 30,1% — от 46 до 65 лет. На долю самых пожилых больных (от 80 лет) приходится 4,8% заражённых, ещё 12,5% заболевших — дети.

Как писал NEWS.ru, 6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).