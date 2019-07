Фото: pixabay.com

Игра была выпущена в 1984 году — через год после краха индустрии, вызванного в том числе появлением одноимённой E.T. the Extra-Terrestrial, которая считается самой худшей в истории. Последнюю разрабатывала сама Atari в качестве дополнения к культовому фильму Стивена Спилберга «Инопланетянин» (E.T., 1982 год).

Одна из самых редких игр в мире — Extra Terrestrials, сделанная для игровой консоли Atari 2600, — была выставлена на интернет-аукцион ebay. Финальная стоимость лота составила $90 тыс. (более 5,7...