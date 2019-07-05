https://static.news.ru/photo/ae01c176-9f29-11e9-9c32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Копию города Краснодара создал в игре Minecraft 14-летний житель столицы Кубани Владислав Занегин. На это он потратил два года.

Идея построить Краснодар пришла мне ещё в 2015 году, но я никак не решался взяться за это, и вот в 2017-м решился. Начал со стадиона «Кубань», так как живу рядом. Каждый день тратил примерно по 2–2,5 часа. Закончил 1 июля 2019-го, — цитирует его издание « Юга.ру ».

Для создания города школьник потратил более 2,3 млн блоков. Часть объектов он воссоздавал по фотографиям, а некоторые смоделировал после детального изучения на месте, как, например, центральную часть и парк «Краснодар».

Занегин намерен расширять карту, поскольку пока в неё вошли ещё не все территории города.

Игра Minecraft вышла в 2009 году. Её участники с помощью блоков-кубиков могут сооружать любой объект.

Как писал News.ru, больше 80% российских детей старше семи лет сегодня играют в компьютерные игры. Почти каждый десятый из них (9%) тратит на них всё свободное время, а примерно половина (47%) — пару часов ежедневно.