Забыть, как страшный сон: Россия вновь проиграла в борьбе за выход в финал

Полуфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею среди сборных России и Канады с первых минут разрушил иллюзии российских болельщиков. Как главный тренер Игорь Ларионов допустил такой разгром перед финалом — в материале NEWS.ru.

Все прекрасно знают, как играют «кленовые листья», и все прекрасно понимали, что, упустив первые минуты начала, можно ставить крест на дальнейшем ходе игры. Ведь если канадцы забивают в начале, то они заботливо укутывают в свои сети соперника, как пауки. Так произошло и с командой Ларионова. Вот первая минута встречи, шайба мчит по льду то к одним, то к другим, но канадцы мобильнее и увереннее, в результате чего Алекс Ньюхук обгоняет нашего Бычкова и забивает первый и очень важный гол, который, к слову, даже сначала не восприняли таковым — все подумали, что шайба попала в штангу. И только после просмотра видеоповтора сомнений не было — чистый гол.

OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors



Here's the goal pic.twitter.com/OY4wK94UEJ — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021

Ну ладно, всего лишь первая минута. Впереди ещё целых 59 минут, измениться может всё, надо лишь собраться. Но не тут-то было. Канадцы уже потихоньку начали плести свою сеть и навязывать свою ловушку, в которую российская сборная попалась и не смогла найти выход. Первый период хочется стереть из памяти (да и другие, честно говоря, тоже) — канадцы великолепно смотрелись на льду, выигрывали практически все единоборства и не оставляли шансов в случае, если шайба всё-таки оказывалась у россиян. А как они прорывались на пятак! Они как будто заранее знали каждый шаг ребят Ларионова и были впереди. Отсюда и второй гол — голкипер Ярослав Аскаров в какой-то момент зачем-то отбросил свою клюшку в сторону, канадцы продолжили атаку, Пеллетье отдал передачу через вратарскую площадь, а Коннор Макмайкл подправил шайбу в фактически пустые ворота. Забавно, но к этому моменты Аскаров одолжил клюшку у защитника, но остановить атаку не сумел. Это просто уму не постижимо. Кто-то вообще когда-либо видел, чтобы вратарь так часто терял клюшку, как Аскаров в этой встрече? При этом держался он неплохо и спасал команду в довольно многих эпизодах.

Третий же гол логичен и справедлив. Шайба залетела в российские ворота, когда команда играла в меньшинстве (и удаление было чистым: Подколзин ударил соперника клюшкой по лицу). Коул Перфетти ударил из круга вбрасывания в левый угол и попал точно в цель.

И эти три гола только за первый период. По игре казалось, будто после пропущенной первой шайбы россияне просто растерялись и собраться уже не могли, или просто их не смогли настроить на нужную волну.

Исправить ситуацию в любом случае ещё было возможно. В конце концов для этого оставались ещё два периода. Но до середины второго периода изменений не происходило — канадцы то и дело отбирали шайбу у гостей турнира. Вспомнив прекрасное спортивное правило «не забиваешь ты — забивают тебе», хозяева чемпионата увеличили отрыв на табло, сделав счёт 4:0. Забавно, но в этот момент Аскаров вновь потерял свою клюшку. Но даже после этого эпизода Ларионов не предпринимал действий — не брал тайм-аут, не менял вратаря, даже звенья не тасовал. Что же за план у него такой был?

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

И вот, казалось, надежда всё-таки есть — россияне-таки забросили свою первую шайбу. Но подождите радоваться, гол после тщательной проверки отменили, и придраться здесь абсолютно не к чему — игрок был в положении вне игры.

Но даже после свистка на перерыв надежда не угасала, хоть уже и была похожа на что-то тлеющее. Так оно и оказалось. Оставшиеся 20 минут встречи россияне заметно устали, чего не скажешь про соперника, который был заряжен на максимум. И уже за несколько минут до конца матча, когда Ларионов пошёл ва-банк и заменил вратаря, выпустив шестого игрока на лёд, россияне получили пятую шайбу в пустые ворота благодаря ловкости и скорости Дилана Козенса.

Свисток. Всё. Канада следует дальше в финал, а российским ребятам вновь приходится отступать. Но даже эмоций нет — все давно привыкли, что молодёжка не побеждает с 2011 года. И что тут делать? Понять и простить? Закрыть глаза? Или всё-таки нужно принимать какие-то решение немного выше?