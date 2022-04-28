«Попрощался с жизнью»: Бутман рассказал, как упал на Путина Музыкант Бутман рассказал о падении на Путина в матче Ночной хоккейной лиги

Фото kremlin.ru

Народный артист РФ Игорь Бутман заявил в ходе беседы с NEWS.ru, что однажды упал на президента России Владимира Путина во время матча Ночной хоккейной лиги. Музыкант пошутил, что в тот момент успел «попрощаться с жизнью». Джазмен рассказал и о других эпизодах, когда российский лидер мог получить травму на льду.

Я однажды на Владимира Владимировича упал случайно. Попрощался с жизнью (смеётся. — NEWS.ru). В другой раз, когда мы играли на Красной площади, я как-то переносил клюшку почему-то сверху, и вдруг тут же проехал Владимир Владимирович. Я думаю: на секунду бы раньше — и мог бы его задеть. Перекрестился: слава богу, — рассказал Бутман.

Ещё один чреватый последствиями эпизод, по словам музыканта, произошёл на льду в Сочи уже после игры.

Для награждения победителей Ночной хоккейной лиги на лёд постелили ковёр. А после церемонии его почему-то не убрали, и Владимир Владимирович, делая вместе со всеми круг почёта и приветствуя зрителей на трибунах, не смотрел под ноги, споткнулся об этот ковёр и упал. Валерий Каменский и Вячеслав Фетисов (я чуть сзади ехал) попытались предупредить, крикнули: «Владимир Владимирович!» Но было уже поздно. Президент упал на руки, но быстро поднялся и виду не показал, что где-то ударился или ему больно. Был такой эпизод, очень нехороший, — вспомнил джазмен.

Ранее Бутман рассказал NEWS.ru, что Путин не любит, когда соперники поддаются ему во время игры в хоккей. Артист добавил, что у российского лидера сильные руки, он метко бросает шайбы в девятку ворот, что позволяет ему демонстрировать высокую результативность на льду. Джазмен отметил большой прогресс Путина в катании, технике и понимании игры за последние 10 лет.

Также Бутман вспомнил об инциденте во время хоккейного матча, в ходе которого экс-глава Альфа-Банка Пётр Авен ударил музыканта клюшкой по лицу. По словам джазмена, это произошло случайно, однако над верхней губой Бутмана остался шрам.

Артист отметил, что травмы на льду не редкость. Играющий с пяти лет в хоккей джазмен насчитал не менее 10 шрамов на своём лице. Бутман признался, что в матчах Ночной хоккейной лиги всегда выходит на лёд в маске, после того как один из игроков задел коньком его шею.