Тотальный провал: есть ли будущее у такого «Спартака» Знарка

Московский хоккейный клуб «Спартак» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина. Анализировать прошедшие четыре встречи с ЦСКА смысла нет — вы и так всё видели. Единственное, что надо отметить, — во всех матчах «красно-белые» начинали не просто неплохо, а очень уверенно. Так в чём заключается проблема этого «Спартака» во главе с Олегом Знарком и что вообще делать с тренером дальше — в материале NEWS.ru.

Регулярный сезон для столичной команды выдался непростым и неуверенным. А перед плей-офф и вовсе было удивительно, что этот корабль всё-таки сумел доплыть. Надежд, что «красно-белые» сумеют удивить, не было сильно много, а уж после того как команда узнала своего соперника в лице ЦСКА, который по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял первое место в своей конференции, и они совсем исчезли. Да, все матчи «Спартак» начинал более-менее уверенно, но эта уверенность по щелчку пальцев растворялась, как только «армейцы» включались в игру.

Когда Знарок приходил в клуб, он пообещал, что сделает из команды настоящую силу. Вот уже второй год что-то не выходит. А проблема-то в чём? В коронавирусе, травмах или в не самой полноценной предсезонке? Так с этими трудностями столкнулись все, только почему-то именно «Спартак» продолжает падать вместо того, чтобы расти. Тогда, получается, проблема в другом. Может быть, в трансферах? Перед началом сезона появилось ощущение, что команда вполне укомплектована, как и хотел наставник. С другой стороны, до плей-офф всё же добралась.

Тогда какие вопросы? Да всё те же — в силе. В первом раунде плей-офф было важно не просто обыграть ЦСКА, но и доказать, что «Спартак» Знарка — это клуб, способный запутать соперника в своих сетях. Но пока это коллектив, сети которого спокойно рвут клюшкой, даже неострым коньком. «Спартаку» не удавалось ни создавать необходимое количество моментов, ни тем более их реализовывать. Не было видно цельного коллектива, связок, которые понимали бы друг друга с одного движения конька или клюшки. Не было ни одной пары, которая бы сумела создать угрозу.

Олег Валерьевич — классный специалист, этого даже нет смысла отрицать. Но «Спартак» ему статистику подпортил. Впервые российский тренер проиграл все четыре матча плей-офф. Контракт, заключённый в 2019 году по схеме «1+1», вот-вот истекает. Новое соглашение пока не обсуждалось. Да и есть ли в этом смысл для самого Знарка?

Проблема заключается в том, что тренер, при всём уважении, застрял. А для того чтобы поднять московский коллектив, необходимо провести максимальную переоценку своих тренерских знаний. Сделать из клуба что-то новое, а не миксовать забытое старое, довериться молодым и амбициозным — словом, полностью переформировать клуб. Потому что иначе ситуация повторится, а 0:4 от ЦСКА станет обыденностью и нормой.

Готов ли на это Знарок? Надо ли ему это?

Экс-тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин в разговоре с NEWS.ru выразил непонимание того, как руководители клуба относятся к своим же воспитанникам, которых легко отпускают. Ребята, в свою очередь, в других коллективах становятся звёздами.

Каждый тренер решает те задачи, которые ставит перед собой, разрабатывает стратегию. Я вижу, что здесь ошибка не только Знарка, но и руководителей клуба. «Спартаку» надо многое менять в своей вертикали, потому что есть неплохие ребята, с которыми можно работать: те же Александр Никишин, Никита Соколов — фактурные парни с характером. Мне непонятно, почему мы теряем своих игроков, воспитанников: Владислав Провольнев — лучший защитник «Северстали», который забил десять шайб, он сильнее многих игроков обороны; Андрей Ермаков, Николай Демидов — игроки «Сибири», которые по уровню и самоотдаче могли бы принести больше, — сказал Канарейкин.

Олег Знарок Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его мнению, по ходу сезона приходили именитые люди, но они не усиливали клуб. А дальнейший отказ от игроков лишь подтверждает «не самую сильную сторону работы руководителей».

Что касается состава, то мы видим на примере той же «Северстали», которая явно не сильнее, но выбрала другое направление — на молодёжь и своих воспитанников, что даёт плоды. «Спартак» же не первый год не может продвинуться. Есть хоккеисты в составе, которые не соответствуют уровню игры. «Спартак» — это команда с большими традициями, надо быть пропитанным и духом, и мастерством. К сожалению, среди спортсменов нынешнего созыва есть такие, чьи соответствия ничем не подтверждены. Я не буду называть фамилии, а то они ранимые, все и так всё видят, — добавил он.

Тем не менее экс-наставник предположил, что главный тренер самостоятельно определит характер своего будущего в коллективе.

Знарок сам решит своё будущее. Обидно, что для «Спартака» сезон не сложился. Перед началом турнира мы в очередной раз слышали от руководителей, что в этом сезоне с таким составом и тренерским штабом дадут результат — это мы слышим последние несколько лет. Но из года в год мы видим, что первый раунд плей-офф остаётся максимальным для команды. На фоне неплохого бюджета все специалисты и болельщики ожидали более успешного результата, — заключил Канарейкин.

А вот двукратный олимпийский чемпион, бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников считает, что несмотря на статус тренера, за два сезона наладить игру «красно-белых» Олегу Валерьевичу просто не удалось.

Олег — заслуженный человек, но учитывая такое выступление, руководство и совет директоров должны принять решение. Понятно, что тут два очевидных варианта: либо оставлять, либо убирать. Таких заслуженных людей, как Олег, мало. Но если команда так играет, то получается, он не сумел наладить игру, раз наблюдаются такие провалы, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

И всё же: Знарок, go home?