Пандемия коронавируса вынудила руководство КХЛ досрочно завершить сезон-2019/20, но никоим образом не повлияла на активность клубов на рынке игроков. С 1 мая, когда в лиге по традиции открывается трансферный период, менеджеры и скауты засучили рукава в поисках усиления для своих клубов с прицелом на следующий сезон. NEWS.ru выделяет 10 самых ярких переходов в КХЛ, добавляя к ним любопытный бонус.

Линден Вей (из ЦСКА в СКА)

Вводимый в КХЛ со следующего сезона жёсткий потолок зарплат вынудил не привыкшие считать деньги клубы спешно разгружать свои платёжные ведомости. Самую трудоёмкую работу на этом фронте пришлось выполнять менеджерам московских «армейцев». Одним из итогов этой работы стал переход одного из ключевых игроков ЦСКА и одного из лучших центральных нападающих всей лиги в Санкт-Петербург. Линден Вей год назад помог команде Игоря Никитина впервые добраться до Кубка Гагарина, и без помощи канадца куда сложнее было бы забивать по три десятка шайб за регулярный сезон Кириллу Капризову. Теперь Вей наверняка станет одним из лидеров другой «армейской» команды — с берегов Невы.

Николай Голдобин (из «Ванкувер Кэнакс» в ЦСКА)

Вполне естественно, что взамен покинувших команду звёзд действующим обладателям Кубка Гагарина требуются хоккеисты определённого уровня, чьи финансовые запросы должны быть более скромными, чтобы втиснуть общую сумму зарплат под упомянутый потолок. На такую роль идеально подходят молодые игроки, не слишком удачно выступающие за океаном и желающие перезапустить свою карьеру. Менеджеры ЦСКА и ранее отличались умением «пощипать» НХЛ, вернув на родину нескольких именитых хоккеистов. Теперь же ситуация диктует иные условия, и первой ласточкой для «красно-синих» стал нападающий Николай Голдобин. 24-летнего форварда то вызывали в «Ванкувер» из фарм-клуба, то возвращали в АХЛ. В ЦСКА же у Николая будет значительно больше тренерского доверия и игрового времени, чтобы проявить себя.

Derek Cain/Icon Sportswire/Global Look Press

Виктор Антипин (из «Металлурга» в СКА)

Петербуржцы между тем сумели воспользоваться не только «разгрузочной» трансферной политикой в стане московских одноклубников, но и тотальной сменой клубной стратегии в магнитогорском «Металлурге». В «Магнитке» после неудачного сезона решили существенным образом перетряхнуть состав, и СКА вовремя подсуетился, схватив два куска уральского пирога. Но если силовой форвард Евгений Тимкин — это скорее персонаж второго-третьего плана, то опытный защитник Виктор Антипин должен стать хорошим приобретением для питерцев. Особенно с учётом пробоин в оборонительной линии, возникших после отъезда в НХЛ Артёма Зуба и ухода Андрея Зубарева с Ярославом Дыбленко.

Наиль Якупов (из СКА в «Витязь»)

Хотя петербуржцы пока выглядят на трансферном рынке куда более изворотливым и удачливым игроком, нежели их московские одноклубники, соблюдать «баланс зарплат» им тоже приходится. А значит, нужно не только покупать новых игроков, но и расставаться со старыми. Наконец-то перепало с барского стола и подмосковному «Витязю», который уже много лет в хоккейной среде в шутку называют фарм-клубом СКА. Достаточно вспомнить, как прямо посреди минувшего сезона «большой брат» без особых церемоний забрал у «младшего» голкипера Александра Самонова и форварда Артёма Швеца-Рогового. Но вот случился переход и в обратном направлении. Причём разжился «Витязь» не кем-нибудь, а первым номером драфта НХЛ 2012 года, выбранным клубом «Эдмонтон Ойлерс». В НХЛ Наиль Якупов провёл 350 матчей, после чего продолжил карьеру в СКА. А теперь должен будет стать звездой хоккейного Подмосковья.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Плотников (из СКА в «Амур»)

Ещё один форвард, совсем недавно входивший в «золотой фонд» петербургской команды, попал под бюджетное сокращение — буквально за пару недель до своего 30-летия. Уроженец Комсомольска-на-Амуре перешёл в СКА транзитом через ярославский «Локомотив», а теперь возвращается в родные дальневосточные пенаты. Ранее дорогостоящий силовой нападающий мог неплохо выглядеть в одном звене с Павлом Дацюком как в «армейской» команде, так и в национальной сборной, но в новой реальности Сергею Плотникову придётся поработать на благо хабаровского клуба.

Александр Хохлачёв (из «Спартака» в «Авангард») и Сергей Широков (из «Авангарда» в «Спартак»)

Пока это самый звучный обмен (именно обмен) нынешнего межсезонья. Только ленивый не обратил внимание на то, что спартаковского воспитанника Александра Хохлачёва сменил в рядах «красно-белых» выпускник хоккейной школы ЦСКА Сергей Широков — пусть и прибыл он в столичный клуб из подмосковной Балашихи, где уже два сезона квартируется омский «Авангард». Многие эксперты склоняются к тому, что в большем выигрыше от этого трейда окажутся «ястребы», получившие более молодого и перспективного Хохлачёва. Однако проработавшего сезон в «Спартаке» Олега Знарка на мякине не проведёшь — он отлично знает возможности Широкова и уж наверняка найдёт им применение в новой для игрока команде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корбэн Найт (из «Барыса» в «Авангард»)

Омичи, похоже, сделали надлежащие выводы после вылета в первом раунде плей-офф недоигранного сезона-2019/20 и, в частности, решили почти полностью обновить свой иностранный легион. Четверым североамериканцам была дана отставка, взамен же взят пока один канадец — зато какой! Корбэн Найт в своём дебютном сезоне в составе казахстанского «Барыса» в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 41 очко, забросив 20 шайб и сделав 21 результативную передачу. Наставнику «Авангарда» Бобу Хартли остаётся лишь создать все условия, чтобы трансформация Найта из «барса» в «ястреба» прошла максимально быстро.

Андре Петерссон (из «Динамо» М в «Локомотив»)

Шведский нападающий ранее выступал и за «Авангард», и за «Барыс», но в минувшем сезоне стал настоящей находкой для московского «Динамо». С его появлением в составе «бело-голубых» главный тренер команды Владимир Крикунов получил возможность сконструировать супертрио, в котором партнёрами Андре Петерссона стали Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв. И совсем не случайно это звено официально было признано КХЛ лучшей атакующей тройкой минувшего сезона, а соратники скандинава удостоились титулов самого ценного игрока регулярного чемпионата (Яшкин) и лучшего бомбардира (Шипачёв). Уход Петерссона в ярославский «Локомотив» однозначно станет серьёзной потерей для «Динамо».

Оскар Линдберг (из «Цуга» в «Динамо» М)

Впрочем, компенсировать эту потерю в какой-то степени должно появление в рядах «бело-голубых» другого шведа. 28-летний Оскар Линдберг может похвастаться довольно редким достижением — стопроцентным показателем завоевания титула чемпиона мира. Дважды этот центрфорвард был в составе «Тре Крунур» на мировых первенствах (2013, 2017), и оба раза скандинавы брали золотые медали. На клубном уровне Линдберг после выступления за «Шеллефтео» из родного города семь сезонов провёл за океаном, где отметился в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттаве Сенаторз», а в российскую столицу прибыл из команды «Цуг», представляющей швейцарскую лигу. Несомненно, динамовские болельщики будут надеяться, что для их любимого клуба «оскароносный» Оскар станет таким же счастливым живым талисманом, как и для шведской сборной.

Индржих Абдул (из «Слована» в «Северсталь»)

Братиславского «Слована» уже больше года нет в составе КХЛ, однако отдельные представители этого клуба из словацкой столицы добираются до нашего чемпионата и сейчас. Причём удивительно не то, что на 24-летнего чешского хоккеиста с необычной для этой страны фамилией обратили внимание российские клубы — всё же лучшим бомбардиром словацкой лиги с 62 набранными очками (23 шайбы и 39 «ассистов») в 53 проведённых матчах просто так не становятся. Больше удивляет тот факт, что Индржихом заинтересовались не топ-клубы КХЛ, а скромная череповецкая «Северсталь». Хотя, возможно, новичку будет проще проявить себя в чемпионате более высокого уровня именно в команде, где на него не будет давить авторитет звёздных партнёров.

Бонус: Павел Дацюк и Сергей Мозякин остаются ещё на сезон

Говоря об авторитете звёздных партнёров для молодого игрока, можно привести в пример таких мастодонтов и аксакалов отечественного хоккея, как Павел Дацюк и Сергей Мозякин. После «аварийного» завершения прошлого сезона и затянувшейся коронавирусной паузы были опасения, что заслуженные ветераны махнут на всё рукой и решат повесить коньки на гвоздь. Но обе легенды, к счастью, пожелали остаться действующими хоккеистами. Сначала контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» на год продлил Дацюк, которому в июле исполнится 42 года. Павел Валерьевич заработает ещё 13 млн рублей, после чего займёт должность генерального менеджера своего родного уральского клуба. А затем к соглашению о продлении контракта (также на сезон) с «Магниткой» пришёл и 39-летний Сергей Мозякин. С персонами такой величины возвращение КХЛ после длительных вынужденных каникул будет ещё более привлекательным и интригующим для истосковавшихся по хоккею болельщиков.