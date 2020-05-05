СКА подписал новый контракт с Миро Аалтоненом

https://static.news.ru/photo/6668e86c-8eac-11ea-9e8c-fa163e074e61_660.jpg Миро Аалтонен Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с финский нападающим Миро Аалтоненом.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба СКА.

Аалтонен в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провёл 45 матчей за СКА и «Витязь», набрав 28 (11+17) очков.

Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт со шведским голкипером Андерсом Линдбеком. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год, писал NEWS.ru.