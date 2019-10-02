Фото: severstalclub/twitter.com

Хоккейный клуб «Северсталь» присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП.

В сообщении пресс-службы команды говорится, что многие дети с таким диагнозом посещают матчи и открытые тренировки череповецкой команды.

2 октября празднуется Международный день церебрального паралича. В России был создан особый шрифт, получивший название «Доброшрифт».

Футболист грозненской команды «Ахмат» Денис Глушаков перечислил 250 тысяч рублей болельщику Владимиру Катину, больному ДЦП, писал News.ru.

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