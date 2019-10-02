https://static.news.ru/photo/09a4d106-e504-11e9-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: severstalclub/twitter.com

Хоккейный клуб «Северсталь» присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП.

В сообщении пресс-службы команды говорится, что многие дети с таким диагнозом посещают матчи и открытые тренировки череповецкой команды.

ХК "Северсталь" присоединяется к акции #Доброшрифт в поддержку детей с ДЦП

Дети с таким диагнозом ведут активную жизнь, а многие из них посещают наши матчи и открытые тренировки! Даже самый маленький знак внимания для них большой шаг на пути реабилитации! #доброшрифт pic.twitter.com/yPyzj6Y6Dm — HC Severstal (@severstalclub) October 2, 2019

2 октября празднуется Международный день церебрального паралича. В России был создан особый шрифт, получивший название «Доброшрифт».

Футболист грозненской команды «Ахмат» Денис Глушаков перечислил 250 тысяч рублей болельщику Владимиру Катину, больному ДЦП, писал News.ru.