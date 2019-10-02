Хоккейный клуб «Северсталь» присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП.
В сообщении пресс-службы команды говорится, что многие дети с таким диагнозом посещают матчи и открытые тренировки череповецкой команды.
ХК "Северсталь" присоединяется к акции #Доброшрифт в поддержку детей с ДЦП Дети с таким диагнозом ведут активную жизнь, а многие из них посещают наши матчи и открытые тренировки! Даже самый маленький знак внимания для них большой шаг на пути реабилитации! #доброшрифтpic.twitter.com/yPyzj6Y6Dm