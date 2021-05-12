Сборная России чуть не упустила победу над шведами в Еврохоккейтуре

https://static.news.ru/photo/96cb72b0-b33e-11eb-9c5d-96000091f725_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В первом матче заключительного Еврохоккейтура Чешских игр сборная России под руководством Валерия Брагина обыграла национальную команду Швеции со счётом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2). При этом россияне чуть не упустили эту победу.

Счёт открыла шведская команда на девятой минуте благодаря нападающему Оскару Линдбергу, который вовремя оказался на пятаке, подставил клюшку под наброс от синей линии и точно переправил шайбу в ворота Александра Самонова.

Ответ россиян последовал через пять минут. Игорь Ожиганов удачно подхватил передачу Швеца-Рогового, вышел к воротам и сравнял счёт, сделав его 1:1.

Во втором периоде подопечные Брагина быстро перехватили инициативу, что позволило на 22-й минуте увеличить отрыв. Точно под перекладину шайбу отправил нападающий Антон Бурдасов. Ещё через три минуты Галимов, реализовав большинство, сделал счёт 3:1.

Однако шведам удалось отыграть одну шайбу. С передачи Джонатана Берггрена в касание гол забил Еспер Фрёден.

За две минуты до окончания второй двадцатиминутки россияне снова в большинстве поразили ворота соперника. Дубль оформил Антон Бурдасов и сделал счёт 4:2.

В третьем периоде на 48-й минуте Владислав Каменев через всю площадку протащил шайбу и упрочил лидерство команды (5:2).

На следующей минуте сборная Швеции ответила заброшенной третьей шайбой — Филип Холландер точно бросил в дальний верхний угол. Но интригу тут же вернул Пудас, который вышел в следующей смене, разогнался, вошёл в зону и из-под защитника бросил Александру Самонову под опорную ногу. Джонатан сократил отставание до одной шайбы.

Перевести игру в овертайм шведским хоккеистам не удалось. Зато шестую шайбу забросили россияне в пустые ворота практически за 20 секунд до конца. Победная шайба на счету Владислава Каменева.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», установил личный антирекорд в чемпионате.