https://static.news.ru/photo/cc8cce66-28b2-11ea-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Тему Пулккинен Фото: ХК Динамо-Минск | HC Dinamo-Minsk/vk.com

Московский хоккейный клуб «Динамо» и одноимённый клуб из Минска произвели обмен, в результате которого в Москву отправляется форвард Тему Пулккинен.

Минский клуб получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба московского «Динамо».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Пулккинен является третьим снайпером, забросив 17 шайб и отдав 10 результативных передач в 33 матчах. Всего в КХЛ провёл 83 игры, набрав 56 очков (32+24).

Ранее владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» и московский ЦСКА произвели обмен игроками. «Адмирал» пополнили два форварда: Никита Коростелёв и капитан фарм-клуба «армейцев» Иван Силаев. ЦСКА получил денежную компенсацию, писал NEWS.ru.