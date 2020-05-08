НХЛ хочет увеличить плей-офф до 24 команд

https://static.news.ru/photo/c0f9c1ae-90f3-11ea-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Spyers/Icon Sportswire/Global Look Press

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения плей-офф Кубка Стэнли с участием 24 команд. Об этом стало известно после прошедшего заседания комитета по возобновлению сезона, которое состоялось в среду, 7 мая.

Рассматривались варианты проведения матчей плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд. Из общения с представителями лиги, команд и игроков можно сделать вывод, что вариант с 24 командами становится популярным, — приводит слова североамериканского обозревателя телекомпании TSN Пьера Лебрюна The Score.

Однако журналист уточнил, что пока окончательного решения нет.

Текущий сезон регулярного чемпионата НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не планирует организовывать тестирование игроков на коронавирус вне очереди.