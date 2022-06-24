«Не знаю, как он играет в футбол»: Третьяк о матче Овечкина за «Динамо» Третьяк затруднился предположить, как будет выглядеть Овечкин на футбольном поле

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press

Александр Овечкин

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказался о подписании московским футбольным клубом «Динамо» контракта на один матч с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Бывший вратарь затруднился предположить, как будет выглядеть хоккеист на поле.

Это его желание. Если хочет, почему бы и нет, не вижу в этом никаких проблем. Если честно, не знаю, как он играет в футбол. Знаю только то, что Овечкин настоящий профессионал, поэтому может выглядеть достойно в разных видах спорта. Кстати, в советское время было много универсалов, которые играли зимой в хоккей, а летом — в футбол, причем делали это одинаково успешно, — заявил Третьяк.

Ранее стало известно, что Овечкин сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Игра состоится 25 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный бой с двукратным победителем Игр боксером Олегом Саитовым. Спарринг состоится 25 июня на Московском дне спорта в «Лужниках».