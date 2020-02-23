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Армейское дерби в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось в шестой раз, и четырежды верх брали москвичи. Однако на финише «регулярки» петербургский СКА во второй раз в сезоне (и снова на выезде) сумел обыграть ЦСКА — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Хозяева площадки открыли счёт — на 22-й минуте отличился Кирилл Капризов (это была его 32-я шайба в нынешнем чемпионате), однако Евгений Кетов спустя 26 секунд (на той же 22-й минуте)...