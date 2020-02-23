Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Айлендерс» (4:3 ОТ).
Российский форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию игр до 10.
Таким образом, Панарин стал первым хоккеистом в XXI веке, который имеет на своем счету две 10-матчевые результативные серии в дебютном сезоне за клуб. Подобное достижение ранее покорилось Уэйну Грецки в сезоне-1996/97.
В текущем сезоне НХЛ россиянин набрал 85 (32+53) очков в 61 матче.
Ранее Панарин повторил рекорд канадского хоккеиста Энди Батгейта почти 60-летней давности, писал NEWS.ru.
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