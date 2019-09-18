Защитник московского ЦСКА Артём Блажиевский в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказал о старте регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также о том, как проходит его восстановление после травмы.

— Что скажете о старте сезона? Уже можно какие-то оценки ему выставить?

— Да рано пока судить о чём-либо по первым матчам, пока все ещё вкатываются в сезон, привыкают друг к другу. Во многих командах сильно поменялись составы, так что о старте можно рассуждать чуть позже.

— ЦСКА показывает пока неплохой хоккей, если оставить за скобками поражение от омского «Авангарда».

— Думаю, что у нас выдался старт неплохой. Остался костяк команды, что очень важно. К нам присоединился лишь Иржи Секач, а также в родной коллектив вернулся Богдан Киселевич. Можно сказать, что Богдан никуда и не пропадал, он отсутствовал всего один сезон. Дальше посмотрим, как будет.

Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru

— Для «армейцев» это ведь плюс, что обойма осталась той же?

— Конечно. Считайте, что остался чемпионский состав, который завоевал Кубок Гагарина. Теперь надо доказывать, по большей части самому себе, что мы можем сделать это ещё раз.

— Что случилось в матче с нижегородским «Торпедо»? ЦСКА виделся в этой выездной встрече фаворитом, но уступил оппоненту в овертайме.

— Меня там не было, поэтому ничего сказать тут не могу.

— Но, может, в команде как-то этот выезд обсуждали...

— Да любая команда может навязать свой хоккей и добиться положительного результата. Все выходят на нас как на чемпионов, хотят доказать и показать всё то, на что они способны. Поэтому я не удивлён этому.

— А удивило ли вас неудачное начало регулярного сезона в исполнении ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга»?

— Если честно, то я особо сильно за другими командами пока не слежу. Главное — сконцентрироваться на себе и своих матчах. Думаем только о том, как мы выступаем в этом сезоне. За другие команды ничего не могу сказать.

— Достаточно много пропустили из-за травмы? Как сейчас самочувствие?

— Я уже приступил к тренировкам, потихонечку восстанавливаюсь. Надеюсь, что скоро смогу присоединиться к команде.

— А какие-то сроки конкретные называются?

— Пока на этот вопрос точно ответить вам не могу.