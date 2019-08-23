https://static.news.ru/photo/489d297c-c587-11e9-b405-fa163e074e61_660.jpg Шуми Бабаев Фото: shumibabaev.com

Агент хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина Шуми Бабаев заявил, что Марк Гандлер является агентом россиянина в Америке.

Гандлер — агент Ничушкина в Америке. Я нигде не говорил, что представляю интересы Ничушкина в Америке, — сказал Бабаев Sport24 , добавив, что соглашение россиянина с «Колорадо» заслуга Гандлера.

Таким образом, Бабаев прокомментировал слова Гандлера о том, что он один представляет интересы нападающего.

Бабаев добавил: «У дедушки Марка просто сдают нервы перед пенсией».

24-летний форвард в прошлом сезоне стал обладателем антирекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым хоккеистом в истории, кто в «регулярке» не забросил ни одной шайбы, при этом проведя более 50 матчей.

Ранее Бабаев заявил, что заявил, что во время подписания контракта его подопечного с «Колорадо Эвеланш» деньги не имели значения, писал News.ru.