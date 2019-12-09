Омский хоккейный клуб «Авангард» совершил обмен хоккеистами с петербургским «Динамо», выступающим в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
В «Авангард» перешёл 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семён Ручкин. С хоккеистом заключён двусторонний контракт на два года. Состав «Динамо» пополнился защитником Сергеем Яневским.
Наша селекционная служба постоянно ищет игроков, способных усилить «Авангард». Ручкин неплохо проявил себя в ВХЛ ещё в прошлом сезоне, а сейчас действует крайне полезно, — цитирует пресс-служба клуба президента «Авангарда» Максима Сушинского.
Ручкин будет выступать в омском клубе под номером 13.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко на два матча за грубую игру в матче против московского «Динамо», писал NEWS.ru.
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