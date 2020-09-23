Диетолог рассказала, как отвадить школьников от сладких перекусов

https://static.news.ru/photo/bd4604c0-fe47-11ea-b55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уберечь школьников от чрезмерного употребления сладкого можно, если максимально оттянуть наступление чувства голода в процессе учёбы. Для этого следует внимательно отнестись к утреннему рациону, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

В домашнем завтраке следует сделать акцент на белковых продуктах, которые важны для растущего организма, отметила она. Это важно потому, что в школах учащимся дают много углеводов, в том числе на завтрак — это хлеб, каши, сладкие напитки, пояснила специалист. Таким образом, первый приём пищи играет важнейшее значение.

Это может быть омлет, яичница, просто варёные яйца. Всё это желательно сочетать со свежими овощами. Хороши на завтрак сырники, творожные запеканки, йогурты с фруктами. К завтраку следует добавить также порцию злаковых. Например, кусочек зернового хлеба с ломтиками мяса или рыбы, даже домашняя котлетка подойдёт, — цитирует Макишу «Ридус».

При таком сытном белковом завтраке у ребёнка снизится желание есть много сладкого в течение дня, подчеркнула она.

Что касается объёма порции, то в среднем вес белкового продукта для ребёнка должен составлять порядка 200 граммов, а овощей — 150-200 граммов.

Кроме того, чтобы ребёнок меньше покупал сладостей в школьном буфете, стоит давать ему с собой перекус, добавила диетолог. Это могут быть орешки или протеиновые батончики, либо какой-то фрукт — яблоко или банан. Кроме того, можно положить с собой бутылочку питьевого йогурта, но без сахара, посоветовала Макиша.

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