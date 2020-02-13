https://static.news.ru/photo/4dc044da-4e52-11ea-b0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Нурия Дианова рассказала, как быстро повысить уровень витамина D в организме с помощью продуктов. Его недостаток лучше всего компенсировать, максимально разнообразив свой рацион питания.

По слова медика, больше всего витамина D содержится в продуктах животного происхождения, в частности, в рыбе. Врач рекомендовала употреблять тунца, лосося, сельдь, сардину.

В рыбе есть необходимый квартет: кальций и фосфор, белок и витамин D. Это минимум, который необходим, — пояснила Дианова в интервью «Москве 24».

Кроме того, она советовала обратить внимание на говяжью печень, яичные желтки и шампиньоны. Повышение уровня витамина D, в первую очередь, важно для тех, кто страдает от сахарного диабета, лишнего веса или от проблем с менструальным циклом, заключила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недостаток витамина D в организме беременной женщины повышает риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у будущего ребёнка. К такому выводу пришла группа финских учёных.