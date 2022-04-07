Врач назвал мифом гастрит из-за тревожности

Гастрит из-за тревожности возникнуть не может, это миф, сообщил руководитель Центра экспертной гастроэнтерологии Алексей Парамонов изданию KP.RU. Но сильная тревога способна вызвать боли в животе, отметил он. Также возможны чувство тяжести, отрыжка и изжога.

Это состояние называется функциональной диспепсией, проявлений у него много. Это и голодная боль, и боль после еды, чувство тяжести в желудке, отрыжка и изжоги. А «этажом ниже» появляется синдром раздражённой толстой кишки, когда кишечник вздувается, болит, возникает нарушение стула. От этого не умирают, но качество жизни портится существенно, причём такие состояния очень часто переходят в хронические, — сказал Парамонов.

Специалист добавил, что 80% пациентов с такой проблемой страдают именно тревогой, а остальные депрессией. Им назначают гастроэнтерологические препараты, но ещё нужна работа со специалистом по психологической поддержке.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый старшеклассник (21%) испытывает сильную тревогу из-за предстоящей сдачи Единого государственного экзамена. Свыше половины учащихся (52%) пытаются побороть тревожные состояния, уделяя больше времени своим хобби.