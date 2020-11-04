В Роспотребнадзоре развеяли миф о пользе чеснока и лука при пандемии

https://static.news.ru/photo/2f10d330-1f24-11eb-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чеснок, лук, лимон и аскорбиновая кислота не снижают риск заражения инфекциями. С их помощью нельзя резко усилить иммунитет, заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, который способен резко укрепить иммунитет, — отметила эксперт в беседе в РИА Новости.

Провоторова добавила, что не существует волшебной пилюли, способной усилить иммунитет. Он складывается из множества факторов, одним из которых является здоровое разнообразное питание. При этом рацион должен предусматривать достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени, указала эксперт.

По её мнению, ещё одним популярным мифом можно назвать необходимость в сезон простуд аскорбиновой кислоты в виде лимонов, грейпфрутов, апельсинов.

Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования, — подчеркнула Провоторова.

Она напомнила, что назначать любые витаминные комплексы может только врач. Если человек придерживается сбалансированного питания, то отпадает необходимость принимать какие-то специальные витамины, считает эксперт.

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