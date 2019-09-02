Роспотребнадзор дал старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кампания проводится в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В сообщении Роспотребнадзора говорится о том, что на фоне эпидемиологической ситуации в мире успехи РФ явно выделяются. При этом вопросы иммунопрофилактики, эпидемиологической и биологической безопасности остаются актуальными.
По мнению главного государственного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцинация остаётся самым эффективным способом профилактики гриппа.
В этом году мы планируем привить не менее 45% населения, — сообщила она.
Попова отметила, что особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам преклонного возраста и медработникам. Прививки, по её словам, лучшего всего делать с сентября по ноябрь.
Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор дал рекомендации родителям школьников по профилактике гриппа и ОРВИ.