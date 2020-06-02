В Минздраве рассказали о пользе кварцевания для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7596700e-a4cb-11ea-a7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Кварцевые лампы открытого и закрытого типа эффективно уничтожают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в ответах Минздрава России.

Как отметили в ведомстве, лампы могут использоваться в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности. Кроме того, кварцевые лампы открытого типа помимо очищения воздуха от вируса убивают его и на различных поверхностях.

Тем не менее в Минздраве подчеркнули, что кварцевание должно проводиться в медучреждениях, а дома по-прежнему лучшими мерами профилактики коронавируса остаются влажная уборка, проветривание, частое мытьё рук и использование средств личной гигиены.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дезинфекция подъездов в условиях коронавируса может привести к негативным последствиям. В частности, в результате постоянной санитарной обработки бактерии могут приобрести устойчивость к антисептикам и привести к вспышке бактериальных инфекций, писал NEWS.ru.