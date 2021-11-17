В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей

Главный санитарный врач Кировской области расширила перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. В него вошли пожилые в возрасте 60 лет и старше, проживающие в организациях соцобслуживания, а также страдающие хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как утверждается в постановлении, эпидемиологическая ситуация в Кировской области оценивается как неблагополучная, сохраняется рост заболеваемости среди всех возрастных и социальных групп.

Охват вакцинацией взрослого населения <...> остаётся недостаточным (47,1%), что не может обеспечить надёжную стабилизацию эпидемиологической ситуации, — подчёркивается в документе.

Помимо пожилых людей, обязательной вакцинации подлежат работники ветеринарных, фармацевтических, гостиничных, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг, а также курьеры, сотрудники типографий, техобслуживания и ремонта автотранспортных средств. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников первым компонентом до 30 ноября, вторым — до 30 декабря.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых ввели в Хабаровском крае. По данным регионального оперативного штаба, среди жителей старше 65 лет отмечен наиболее высокий прирост заболеваемости. Во всём крае зарегистрировано 4090 новых случаев заболевания против 3290 на прошлой неделе.

Также вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет стала обязательной в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Кемеровской области и Краснодарском крае.