В Центре Гамалеи объяснили принцип испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/59639b82-03a8-11eb-b059-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как именно проходит распределение препарата при испытаниях вакцины «Спутник V» на добровольцах.

По его словам, ни сами добровольцы, ни врачи, которые их прививают, не имеют доступ к информации о том, кто получил активное вещество, а кому досталось плацебо.

Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код, — сообщил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Так как прививка делается в два этапа, этот код позволяет системе правильно распределить препарат, чтобы исключить возможность введения одному и тому же человеку сначала «Спутник V», а потом плацебо или наоборот.

Он добавил, что по окончании испытаний каждый из добровольцев узнает, был ли он привит или получил «фиктивный» препарат.

Накануне NEWS.ru писал, что в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках пострегистрационных клинических исследований.