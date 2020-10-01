Улыбка и смех снижают вероятность заражения вирусными заболеваниями

Улыбка и смех — неотъемлемая часть жизни любого человека. Эти эмоции не только поднимают настроение, но и способны улучшить здоровье — в частности, простимулировать работу иммунной системы и снизить риск заражения вирусными заболеваниями. Кроме того, позитивный настрой располагает окружающих к общению с человеком. Об этих и других полезных свойствах улыбки и смеха — в материале NEWS.ru.

Улыбка — даже натянутая — приводит к выработке эндорфина (гормон счастья). Происходит это за счёт растягивания рта, что в свою очередь оказывает физическое воздействие на различные кости черепа, как следствие и мозг. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт и психолог Ольга Бурлакова.

Эндорфины, которые выделяются во время улыбки и смеха, восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме. В результате этого иммунная система человека начинает работать более активно, отмечает специалист. По этой причине у позитивно настроенных людей ниже шанс столкнуться с вирусными заболеваниями.

Во время смеха у человека также сокращаются мышцы живота и брюшной стенки. За счёт этого у него подтягивается пресс и массажируются внутренние органы, добавила она.

Массаж внутренних органов приводит к активной циркуляции крови, и сердцу становится легче работать — снижается частота пульса. Ведь органу больше не приходится тратить много энергии, чтобы перекачать «красную жидкость» во все отделы организма. При этом во время смеха происходит непрямой массаж сердца и вентиляция бронхолёгочной системы — за счёт активной работы диафрагмы. По этой причине люди, которые часто выражают радостные эмоции, реже сталкиваются с респираторными заболеваниями. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Люди, которые часто улыбаются и смеются, также легче справляются с тяжёлыми жизненными ситуациями, считает специалист. Всё дело в том, что они зачастую предпочитают искать решение проблемы, а не тратить время на плохое настроение и жалобы окружающим. Кроме того, люди, которые с улыбкой смотрят даже на плохие события, легче воспринимают их с психологической стороны.

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Улыбка и смех влияют не только на состояние самого человека, но и на то, как его воспринимает общество. Люди, которые часто проявляют позитивные эмоции, чаще всего расцениваются окружающими как успешные. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала психолог Ксения Аверс.

Люди — существа социальные. И их статус в обществе определяется прежде всего внешностью. Первое впечатление о человеке формируется на бессознательном уровне, когда при встрече люди смотрят друг другу в лицо. Эмоции и состояние в этот момент считываются мгновенно. И если человек злой и угрюмый, то желание контактировать с ним резко пропадает. И наоборот — если индивид улыбается и смеётся, то он располагает окружающих к беседе. А чем более человек желанен для общения, тем выше его социальный статус. Заметьте, селебрити постоянно улыбаются, демонстрируя свою открытость. Ксения Аверс психолог психолог

После того как у человека сформировалось первое впечатление о собеседнике, он начинает оценивать другие параметры его внешности. В первую очередь анализируется состояние зубов — неотъемлемой части улыбки. Всё дело в том, что поддерживать их в идеальном состоянии имеют возможность только успешные и обеспеченные люди, пояснила Аверс. Именно поэтому сейчас так популярны виниры, брекеты и другие способы создания «голливудской» улыбки.