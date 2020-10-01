Учёные назвали детей главными распространителями коронавируса

https://static.news.ru/photo/2a9bb6a2-0481-11eb-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные уверены, что главными распространителями коронавируса в мире являются дети и молодёжь.

Представители Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета провели исследование, которое показало значительную роль детей как переносчиков вируса, в то время как сами они считаются наименее уязвимой социальной группой перед COVID-19.

Результаты исследования были опубликованы в научной статье в журнале Science, сообщает РБК.

Были изучены 85 тысяч случаев заражения коронавирусом в двух штатах на юге Индии. Отмечается, что 71% заболевших никого не заразил, в то время как лишь 8% заразившихся спровоцировали около 60% новый случаев.

Дети — очень эффективные передатчики в этой обстановке, что не было ясно доказано в предыдущих исследованиях. Мы обнаружили, что случаи заражения и смерти оказались более сконцентрированы в более молодых группах, нежели мы ожидали, когда основывались на наблюдениях в странах с более высокими доходами, — отмечает один из авторов исследования.

При этом учёные отмечают, что чаще всего заражения происходят при контакте людей из одной возрастной группы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный врач больницы в Коммунарке предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом.