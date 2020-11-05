Терапевт назвал запрещённые при коронавирусе продукты

https://static.news.ru/photo/19bbe890-1fdc-11eb-bdec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Врач-терапевт Филипп Кузьменко заявил, что заражённые коронавирусом люди должны ограничить в своём рационе количество солёной еды, а также меньше употреблять спиртное. По его словам, это жизненно важный вопрос.

Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме считается неотъемлемой частью лечения больных COVID-19. Врачи следят за этим в больницах, дома же люди должны сами выбирать, что есть и пить при болезни, отметил Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать солёной пищи. Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды, — подчеркнул врач.

Он напомнил также о вреде алкоголя, который способствует обезвоживанию организма. Кузьменко добавил, что солёная пища делает кровь более густой, более насыщенной, а это вредно при COVID-19.

Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом, — уточнил врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что витамин А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко. По её словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения. Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами, отметила диетолог. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной.