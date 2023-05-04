Стало известно, как чувствуют себя россияне на приемах у ветеринаров Опрос: каждый второй россиянин испытывает повышенный стресс в кабинете у ветеринара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осмотр собаки в ветеринарной клинике

Почти половина россиян испытывает повышенный стресс в кабинетах у ветеринаров. Об этом сообщается в исследовании группы «Ренессанс страхование» и ветеринарного телемедицинского сервиса «ВетЭксперт», которое предоставили NEWS.ru. Прием у доктора пугает из-за возможности попасть к специалисту с недостаточной квалификацией; провести лечение, которое не поможет любимцу; причинить боль питомцу; получить страшный диагноз или большой счет за услуги.

На приеме у ветеринара нервничают не только животные, но и сами хозяева. Каждый второй (46%) оценивает уровень своих переживаний в кабинете врача как повышенный (больше 6 баллов из 10). Это выражается в учащенном сердцебиении, паническом состоянии и тревоге (22%). 20% начинают кусать губы и ногти, а 19% излишне потеют. Питомцы тоже испытывают сильный стресс (61%). В большинстве случаев они пытаются сбежать (58%), вырываются из рук (41%), жалобно скулят и пищат (35%), — говорят данные опроса.

Чтобы почувствовать себя спокойно, каждый четвертый (23%) страхует свое животное, а 66% считают, что избавиться от переживаний можно с помощью онлайн-консультаций.

«За первый квартал 2023 года покупки полисов для домашних питомцев увеличились на 18% в сравнении с тем же периодом в 2022 году. Россияне особенно активно стараются защитить питомцев и интересуются страхованием с марта по май. Это, скорее всего, связано с беспокойством за питомцев перед переездом на дачу и сезонной активностью клещей» — заявил Артем Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование».

Ранее группа парламентариев из разных фракций внесла на рассмотрение Госдумы документ, который предлагает наделить регионы РФ правом самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными. Таким образом, законопроект позволяет отказаться от способов ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) и прибегать к усыплению. Авторы утверждают, что документ призван исключить пребывание бездомных животных на улицах и в местах общего пользования на «законных основаниях», а также должен обеспечить приоритет безопасности человека, его здоровья и законных интересов. Зоозащитники массово выступают против законопроекта, отстаивая ранее принятый закон о недопустимости жестокого обращения с животными.